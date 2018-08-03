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В шаге от смерти: Эдгарда Запашного едва не порвала его любимая тигрица

Знаменитый российский дрессировщик оказался в шаге от смерти. Эдгарда Запашного едва не порвала его любимая тигрица по кличке Жанна.

Инцидент произошел на глазах изумленный публики, а подробностями поделился в Instagram главный герой происшествия.

В шаге от смерти: Эдгарда Запашного едва не порвала его любимая тигрица

Во время недавнего выступления на арене Большого Московского цирка Эдгард Запашный в силу собственной невнимательности едва не стал жертвой хищника. На глазах у зрителей тигрица попыталась броситься на своего дрессировщика, чем вызвала немало волнительных эмоций у всех, кто это видел.

Да и сам Запашный честно признался, что в голове вертелась обидная мысль «Ну, вот и все!». Но все завершилось благополучно к общей радости артистов и зрителей.

Подписчики Эдгарда Запашного засыпали своего кумира многочисленными пожеланиями удачи в такой непростой и смертельно опасной профессии.

«Очередное доказательство опасности вашей профессии, хорошо, что ваш брат всегда с вами! Берегите себя вы нам нужны!!!», «Жанна опасная получается, зачем рисковать и выходить с ней на манеж..», «Да я бы умерла на месте!», «Очень-очень, боюсь за вас! Как же можно любить такую работу? Не представляю!», - откликнулись интернет-пользователи.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:03
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