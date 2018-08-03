В шаге от смерти: Эдгарда Запашного едва не порвала его любимая тигрица

«Очередное доказательство опасности вашей профессии, хорошо, что ваш брат всегда с вами! Берегите себя вы нам нужны!!!», «Жанна опасная получается, зачем рисковать и выходить с ней на манеж..», «Да я бы умерла на месте!», «Очень-очень, боюсь за вас! Как же можно любить такую работу? Не представляю!», - откликнулись интернет-пользователи.



Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru) 1 Авг 2018 в 1:12 PDT

Инцидент произошел на глазах изумленный публики, а подробностями поделился в Instagram главный герой происшествия.Во время недавнего выступления на арене Большого Московского цирка Эдгард Запашный в силу собственной невнимательности едва не стал жертвой хищника. На глазах у зрителей тигрица попыталась броситься на своего дрессировщика, чем вызвала немало волнительных эмоций у всех, кто это видел.Да и сам Запашный честно признался, что в голове вертелась обидная мысль «Ну, вот и все!». Но все завершилось благополучно к общей радости артистов и зрителей.Подписчики Эдгарда Запашного засыпали своего кумира многочисленными пожеланиями удачи в такой непростой и смертельно опасной профессии.