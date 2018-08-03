Стали известны цена и дата начала продаж в России браслета Xiaomi Mi Band 3

Сообщается, что после московской презентации фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 появился в базе данных сайта «Связной». Этот ритейлер уже дает возможность купить устройство. Для него полагается гарантия и программная платформа, адаптированная для российского региона.Как бы там ни было, но официально новинка появится в доступе 4 августа. Данная новость не может не радовать, однако, минус в том, что цена Mi Band 3 для российского рынка довольно высокая. Если в китайском регионе гаджет доступен за 169 юаней, то есть за 1650 рублей, то российский пользователь на ценнике увидит 3 990 рублей. При этом данная цена распространяется на модели браслета без модуля NFC.