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Стали известны цена и дата начала продаж в России браслета Xiaomi Mi Band 3

Представители компании Xiaomi официально представили браслет Mi Band 3 на российском рынке. Таким образом, уже есть информация о цене и дате начала продаж устройства в России.

Стали известны цена и дата начала продаж в России браслета Xiaomi Mi Band 3


Сообщается, что после московской презентации фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 появился в базе данных сайта «Связной». Этот ритейлер уже дает возможность купить устройство. Для него полагается гарантия и программная платформа, адаптированная для российского региона.

Как бы там ни было, но официально новинка появится в доступе 4 августа. Данная новость не может не радовать, однако, минус в том, что цена Mi Band 3 для российского рынка довольно высокая. Если в китайском регионе гаджет доступен за 169 юаней, то есть за 1650 рублей, то российский пользователь на ценнике увидит 3 990 рублей. При этом данная цена распространяется на модели браслета без модуля NFC.

 
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Добавил: Мирный Роман Сегодня, 17:36
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