Учёные: "Паутинки" перед глазами - признак высокого давления

Согласно статистическим данным по Великобритании, 25% населения этой страны являются гипертониками. Ситуацию осложняет то, что медработники не способны заранее определить, входит ли человек в группу риска развития этого заболевания. Самым первым и главным признаком высокого давления назвали оптические расстройства. Зачастую гипертоники видят тёмные точки, "паутинки", линии и кольца. Такие симптомы проявляются и при других болезнях, поэтому для подтверждения диагноза необходима консультация окулиста.Распознать повышение давления можно также и по другим признакам: носовому кровотечению, тошноте и усиленному сердцебиению. Гипертония может спровоцировать инсульт и инфаркт, поэтому к её лечению стоит отнестись со всей серьёзностью.