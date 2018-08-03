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Актеру Чарли Шину не хватает денег оплатить алименты двум женам

Популярный американский актер Чарли Шин в настоящее время испытывает финансовые трудности, связанные с необходимостью выплачивать крупные суммы своим бывшим женам. Именно по этой причине звезда Голливуда обратился в суд, попросив уменьшить размер оплаты экс-женам.

Напомним, в прошлом Чарли Шин находился в браке с Брук Мюллер, а также с Дениз Ричардс. Начиная с 2016 года актеру приходилось выплачивать своей первой жене порядка 55 тысяч долларов в месяц, а второй супруге около 20 тысяч долларов. Помимо установленных сумм, ему также приходится делиться с бывшими возлюбленными женщинами 9,5 процентами от полученных доходов за год. В настоящее время Чарли Шин не способен продолжать отдавать завышенные суммы бывшим женам, в связи с чем им и было принято решение обратиться к судебным инстанциям.

Актеру Чарли Шину не хватает денег оплатить алименты двум женам


Следует также отметить, что Чарли Шин с недавнего времени находится в крайне сложных отношениям с американскими властями. Поводом к тому послужили его обвинения в том, что теракты 2011 года были организованы властями страны. Также голливудского актера неоднократно пытались обвинить в том, что он употребляет запрещенные препараты, а также злоупотребляет спиртными напитками.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 18:00
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