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Активы Анастасии Волочковой подверглись атаке хакеров

Известная российская балерина Анастасия Волочкова раскрыла перед фанатами новость о том, что неустановленные хакеры проводят в отношении нее массированную атаку. В частности, неизвестными лицами предприняты попытки нанести ущерб ее сетевому бизнесу.

Фанаты крайне обеспокоены тем, что у Анастасии Волочковой в один миг могли исчезнуть пароли от собственных страниц в социальных сетях, а также личная переписка с теми или иными лицами. Несмотря на то, что большинство виртуальных атак все же оказались напрасными, однако хакерам все же удалось нанести вред ее фирменному магазину. Также зафиксирована попытка на протяжении целого дня получить доступ к странице балерины в Instagram.

Активы Анастасии Волочковой подверглись атаке хакеров


По мнению самой Волочковой, хакерами была предпринята попытка раздобыть компрометирующую информацию, которой можно было бы шантажировать в замен на крупную сумму денег. В последнее время армии поклонников российской балерины приходится все чаще переживать по поводу тех или иных происшествий, случившихся в Волочковой. Напомним, в недавнем прошлом балерина призналась в том, что ее личный водитель неоднократно ее грабил, а также скрывался от уплаты долгов, которые накопил за годы работы.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 14:50
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