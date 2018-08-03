В Стэнфорде научились лечить аутизм с помощью Google Glass

Ученые напомнили, что аутизм является нарушением развития нервной системы, что может выражаться в затрудненной социальной адаптации и необычном поведении.Обычно первые симптомы аутизма можно заметить у малышей 3 лет и даже младше. Дети ощущают неспособность усвоить поступающую информацию, и их мозг, пытаясь подстроиться под ситуацию, намеренно меняет порядок организации и работы нервных клеток.Стэнфордские исследователи сумели успешно сочетать методику распознавания лиц и автоматическое обучение, на основе чего и была разработана уникальная система домашнего лечения аутизма.Проект назвали Autism Glass Project, и его создатели дают пациенту возможность почти самостоятельно прочитать эмоции на лице собеседника. Для этого очки Google Glass регулярно снабжают своего владельца особыми подсказками.Планируется, что в рамках следующего тестирования сотня детей-аутистов 3 раза в день по 20 минут будут носить «умные» очки и общаться со своими родными, чтобы научиться распознавать их эмоции. Ученые надеются на успех своей инициативы.