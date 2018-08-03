Ксения Алферова впервые сфотографировалась с дочкой для фанатов

Однако фотография вызвала крайне противоречивые эмоции у фанатов, которым так и не удалось рассмотреть поближе девочку. Напомним, Алферова родила Евдокию 11 лет назад в Италии, куда отправилась за несколько месяцев до родов. За столь продолжительный период актриса буквально несколько раз показала снимки малышки в юном возрасте, а в остальном, всячески скрывает Евдокию от посторонних глаз. Такая тенденция вызывает не малое разочарование у преданных фанатов, которые интересуются не только творчеством, но и личной жизнью успешной актрисы.В настоящее время Ксения Алферова проводит время в компании своей семьи в Италии, откуда и появляются новые кадры, однако помимо самой себе и прекрасных пейзажей, поклонники до сих пор не могут рассмотреть всю красоту наследницы актрисы. Фанаты неоднократно предпринимали попытки упросить кумира в том, чтобы она несколько раскрыла своих самых близких людей, однако все эти намерения до сих пор не достигли желаемого результата.