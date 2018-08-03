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Алла Пугачева за 2 месяца потеряла 20 килограмм

Примадонна в последнее время очень помолодела и постройнела. Как оказалось, шестидесятидевятилетняя Алла Пугачева под наблюдением у диетолога, рекомендации которого помогли ей потерять за 2 месяца 20 килограмм. О секретах певицы рассказал Андрей Разин.

Алла Пугачева за 2 месяца потеряла 20 килограмм


По словам музыкального продюсера, он также решил похудеть. Музыкант обратился к доктору, с помощью которого Примадонна за 2 месяца сбросила 20 кг. С этим диетологом артистка работала периодически. Разин уже месяц находится под наблюдением этого доктора. За это время Андрей похудел на 6 кг, столько же он надеется сбросить еще за месяц. Похудеть музыкант принял решение перед своим пятидесятипятилетним юбилеем. Он его будет отмечать в сентябре.

Алла Пугачева за 2 месяца потеряла 20 килограмм


В свою очередь Андрей Разин рассказал, что диета Примадонны является очень строгой. При этом она даёт результат. В данном случае питаться следует понемногу, а также строго по времени. Все продукты должны являться белковыми. В данном случае нужно пить много воды, не употреблять пищу после 6 часов вечера.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:33
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