Алла Пугачева за 2 месяца потеряла 20 килограмм

По словам музыкального продюсера, он также решил похудеть. Музыкант обратился к доктору, с помощью которого Примадонна за 2 месяца сбросила 20 кг. С этим диетологом артистка работала периодически. Разин уже месяц находится под наблюдением этого доктора. За это время Андрей похудел на 6 кг, столько же он надеется сбросить еще за месяц. Похудеть музыкант принял решение перед своим пятидесятипятилетним юбилеем. Он его будет отмечать в сентябре.В свою очередь Андрей Разин рассказал, что диета Примадонны является очень строгой. При этом она даёт результат. В данном случае питаться следует понемногу, а также строго по времени. Все продукты должны являться белковыми. В данном случае нужно пить много воды, не употреблять пищу после 6 часов вечера.