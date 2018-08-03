«Секс, паста «Норма», объятия сына»: Ксения Собчак рассказала об идеальном отдыхе

«Вообще, идеальный день отдыха — это секс, йога, массаж , паста «Норма», хорошая книжка, объятия сына и ужин с любимыми друзьями!» — рассказала знаменитость под фотографией в своем микроблоге.

24 июля Ксения отправилась в путешествие вместе с родными и близкими. Деталями поездки по Италии и Испании она поделилась в социальных сетях. Поклонники уже успели оценить фото Ксении в бикини, в деталях рассмотреть часть коллекции ее летних платьев, позавидовать тому, с каким знаменитым футболистом ей довелось поужинать в своем любимом ресторане, и узнать полный распорядок дня звезды.Фанаты Ксении Собчак обычно довольно резко воспринимают подобные откровения, но в этот раз большинство из них отреагировали положительными комментариями. По всей видимости, они сами сейчас отдыхают и всем довольны.