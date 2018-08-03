АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Граф Калиостро во время русской миссии выполнял волю масонов
EUR 73.42 USD 63.14
Курс валют на 03.08.2018

Представлен новый бюджетный хэтчбек Honda Brio

Японский автомобильный бренд Honda продемонстрировал новую модель хэтчбека Honda Brio, который получил достаточно стильный дизайн, однако сохранил прежнюю модификацию двигателя. Приобрести новинку можно в России по цене от 570 тысяч рублей.

Напомним, что вышеуказанная модель появилась лишь в 2011 году, однако за столь непродолжительный период хэтчбек сумел понравиться тысячам автолюбителей по всему миру. Более того, здесь во многом продолжаются черты ранее показанного концепта Small RS Concept, который буквально в начале 2018 года представили на обозрение всем заинтересованным автолюбителям. Также заявлено, что покупатели смогут приобрести новинку в нескольких модификациях, а именно - Satya и RS. Вторая модель исполнена в более агрессивных чертах, что находят достаточно интересным не малая часть покупателей японских машин.

Представлен новый бюджетный хэтчбек Honda Brio


По технических параметрам никаких особых изменений здесь пока не произошло, тогда как габариты новинки Honda Brio держатся в строжайшем секрете. Так, хэтчбек приводится в движение за счет 1,2-литрового бензинового двигателя, который имеет всего 90 лошадиных сил. Уже к осени 2018 году обновленную модель можно будет приобрести в том числе и на российском рынке.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 19:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Origin представила один из самых легких
Стала известна предварительная дата презентации
Ольга Бузова приобрела в Подмосковье хлебозавод
Фанаты "женили" Николая Цискаридзе на ученице
Ксения Дели показала новорожденную дочь и своего
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в
Эксперты рассказали о новом пакете санкций США
В России появился самый дешевый смартфон компании
Солистка "Фабрики" Саша Савельева попала в
Sony Xperia XA2 на Amazon упадет в цене
В Украине продают копию новейшего Bugatti по цене
Представлен новый бюджетный хэтчбек Honda Brio
Елена Степаненко требует от Евгения Петросяна
1.8 на «механике» — самый продаваемый седан LADA
Россия догоняет Америку по уровню ожирения
Известна дата релиза финальной версии
Sony Pictures открыла в России собственное
Ростелеком создал смартфоны для госслужащих РФ
В Стэнфорде научились лечить аутизм с помощью
Турецкий отель выгнал певицу Сашу на улицу вместе
Актеру Чарли Шину не хватает денег оплатить
В подъезде дома Барнаула обнаружили труп женщины
В военных вузах России откроют направление
Стали известны цена и дата начала продаж в России
Sony Pictures начала работу над спин-оффом про
Учёные: "Паутинки" перед глазами - признак
Региональным школам РФ направили рекомендации по
СК опубликовало видео с реакцией одной из сестёр
В США полицейские нашли пропавшую девочку,
Changan осваивает нишу кросс-купе с новым CS85
Просмотреть все новости