Представлен новый бюджетный хэтчбек Honda Brio

Напомним, что вышеуказанная модель появилась лишь в 2011 году, однако за столь непродолжительный период хэтчбек сумел понравиться тысячам автолюбителей по всему миру. Более того, здесь во многом продолжаются черты ранее показанного концепта Small RS Concept, который буквально в начале 2018 года представили на обозрение всем заинтересованным автолюбителям. Также заявлено, что покупатели смогут приобрести новинку в нескольких модификациях, а именно - Satya и RS. Вторая модель исполнена в более агрессивных чертах, что находят достаточно интересным не малая часть покупателей японских машин.По технических параметрам никаких особых изменений здесь пока не произошло, тогда как габариты новинки Honda Brio держатся в строжайшем секрете. Так, хэтчбек приводится в движение за счет 1,2-литрового бензинового двигателя, который имеет всего 90 лошадиных сил. Уже к осени 2018 году обновленную модель можно будет приобрести в том числе и на российском рынке.