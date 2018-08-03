Врачи назвали самые полезные для сердца молочные продукты

Регулярное употребление продуктов с молочным жиром позволяет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. У некоторых видов молочного жира имеется способность эффективно противостоять патологиям сердца и кровеносных сосудов, уверенно заключают эксперты.Научные исследования коснулись 2,9 тысяч человек возрастом от 65 лет. На протяжении 22 лет ученые внимательно отслеживали состояние здоровья участников эксперимента, фиксируя меню, образ жизни и, если кто-то уходил из жизни - причины наступления его смерти.За время наблюдений скончались немногим более 2,4 тысячи человек, из которых 833 пациента умерли из-за проблем с сердцем.Тщательное изучение причин смерти показало, что молочные продукты в рационе питания не только не повышали риска болезней сердца, но и способствовали защите от инсульта и инфаркта. В среднем питание с высоким содержанием молочных жиров на 42% снижало риск смерти от подобных факторов, резюмируется в медицинском отчете.