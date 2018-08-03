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1.8 на «механике» — самый продаваемый седан LADA Vesta Cross

За первый месяц выхода в продажу нового LADA Vesta Cross компании удалось реализовать порядка 304 единиц техники. Примечательно, наибольшим спросом, а именно, 85 процентов проданных машин, пользовались именно модификации с ручной трансмиссией и 1,8-литровым бензиновым мотором.

Так, в июне данная сборка оказалась востребованной в 257 случаях. Однако нужно учесть, что в продаже также имеется вариант LADA Vesta Cross с 1,6-литровым бензиновым двигателем и механической трансмиссией, но на эту комплектацию приходятся лишь 16 экземпляров техники.

1.8 на «механике» — самый продаваемый седан LADA Vesta Cross


Разработчики отечественной автомобильной компании подготовили всего 7 видов комплектаций, из числа которых 6 версий имеют 1,8-литровые двигатели с мощностью 122 л.с. Приобрести отечественную модель LADA Vesta Cross можно всего за 763 тысячи рублей за самую скромную комплектацию. Что касается самой продвинутой комплектации, то она обойдется клиентам в 860 тысяч рублей, и за эту сумму клиент сможет получить 1,8-литровый бензиновый двигатель, а также современную роботизированную коробку передач.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 18:45
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