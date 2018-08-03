На картах Google из-за загадочной пирамиды «исчезла» вся Антарктида

Сравнительно недавно каждый желающий мог воспользоваться картами Google, чтобы самостоятельно исследовать каждую точку планеты, включая Антарктиду. Таким простым способом в последнее время часто делаются самые разные открытия, появляются те или иные артефакты.Но на настоящее время посмотреть на южный материк с помощью Google невозможно. На месте Антарктиды зияет огромное белое пятно, будто открытия этого континента никогда и не случалось. Актуальный скриншот позволяет лично убедиться в этом.Сторонники теории всемирного заговора поспешили обвинить официальную науку в намеренном умалчивании фактов. Снова и снова в адрес мировых правительств звучат упреки и претензии в том, что кто-то целенаправленно скрывает материалы, способные пролить свет на загадочные явления.Внимательные пользователи заявили, что знают причину «исчезновения» шестого материка. Ведь не так давно там была обнаружена четырехугольная пирамида правильной формы наподобие всемирно известных древнеегипетских сооружений. Но после обработки карт увидеть ее стало невозможным.В Сети звучат самые разные версии о том, кто мог построить таинственную пирамиду. Нацисты, инопланетяне, древние цивилизации… Впрочем, ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению о пирамидах Египта, а значит, их «коллега» из Антарктиды и вовсе рискует остаться тайной навеки.