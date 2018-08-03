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На картах Google из-за загадочной пирамиды «исчезла» вся Антарктида

На картах Google «исчезла» Антарктида, поскольку кто-то старательно замазал самый южный континент планеты. Многие решили, что это было сделано из-за загадочной пирамиды, обнаруженной там ранее.

На картах Google из-за загадочной пирамиды «исчезла» вся Антарктида

Сравнительно недавно каждый желающий мог воспользоваться картами Google, чтобы самостоятельно исследовать каждую точку планеты, включая Антарктиду. Таким простым способом в последнее время часто делаются самые разные открытия, появляются те или иные артефакты.

Но на настоящее время посмотреть на южный материк с помощью Google невозможно. На месте Антарктиды зияет огромное белое пятно, будто открытия этого континента никогда и не случалось. Актуальный скриншот позволяет лично убедиться в этом.

На картах Google из-за загадочной пирамиды «исчезла» вся Антарктида

Сторонники теории всемирного заговора поспешили обвинить официальную науку в намеренном умалчивании фактов. Снова и снова в адрес мировых правительств звучат упреки и претензии в том, что кто-то целенаправленно скрывает материалы, способные пролить свет на загадочные явления.

Внимательные пользователи заявили, что знают причину «исчезновения» шестого материка. Ведь не так давно там была обнаружена четырехугольная пирамида правильной формы наподобие всемирно известных древнеегипетских сооружений. Но после обработки карт увидеть ее стало невозможным.

На картах Google из-за загадочной пирамиды «исчезла» вся Антарктида

В Сети звучат самые разные версии о том, кто мог построить таинственную пирамиду. Нацисты, инопланетяне, древние цивилизации… Впрочем, ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению о пирамидах Египта, а значит, их «коллега» из Антарктиды и вовсе рискует остаться тайной навеки.

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:08
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