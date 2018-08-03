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Sony Pictures открыла в России собственное подразделение

В России открыто подразделение кинокомпании Sony Pictures. Его сотрудники будут заниматься прокатом фильмов студии на территории РФ, а также производством фильмов при сотрудничестве с российскими специалистами.

Sony Pictures открыла в России собственное подразделение


Стало известно, что генеральным директором Sony Pictures Productions and Releasing в России стал Антон Сиренко. До этого ему была отведена должность руководителя в Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing.

Сиренко ушел из Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing недавно, хотя решение было принято в прошлом году. Таким образом, сейчас он сможет решать разные вопросы касательно производства фильмов Sony Pictures в России с российскими продюсерами.

Кроме этого отмечается, что пункт о производстве российских фильмов и стал причиной появления конфликтов между Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing и Sony Pictures Productions and Releasing, поскольку до этого первая компания продвигала свои продукты на российском рынке.

 
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Культура
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 18:30
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