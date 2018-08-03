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Экс-участница «Дома-2» Олеся Лисовская забеременела от бывшего священника

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Олеся Лисовская сообщила преданным поклонникам, что находится в интересном положении, а отцом ее будущего малыша является экс-участник прославленной телестройки Вальтер Соломенцев.

Несколько часов назад журналистам удалось обнаружить переписку бывших участников одного из самых популярных и скандальных проектов России – Вальтера Соломенцева и Олеси Лисовской. На данный момент скрин переписки облетел уже все социальные сети, из которого следует, что девушка совсем скоро впервые познает радость материнства.

Экс-участница «Дома-2» Олеся Лисовская забеременела от бывшего священника

Из скрина можно сделать вывод, что Олеся Лисовская, узнав, что забеременела, решила сообщить эту радостную новость своему возлюбленному. Тем не менее, реакция Вальтера Соломенцева оказалось довольно спорной. Вероятней всего, что именно не совсем понятная реакция молодого человека и вывела беременную девушку из себя.

Олеся заявила Вальтеру, что будет заниматься воспитанием будущего ребенка в одиночку. В свою очередь Соломенцев подчеркнул, что сомневается в том, что ребенок и вправду от него, да и вообще, что беременность на самом деле есть.

Экс-участница «Дома-2» Олеся Лисовская забеременела от бывшего священника

Экс-участник «Дома-2» признался, что ранее девушка не единожды говорила ему о том, что находится в интересном положении, но потом заявляла, что у нее случился выкидыш и она потеряла малыша. Именно поэтому Вальтер и сейчас опасается того, что бывшая возлюбленная снова решила сыграть с ним в игру под названием «беременность».

Стоит напомнить, что Вальтер Соломенцев переступил порог Периметра в апреля прошлого года. Молодой человек сразу же сообщил телезрителям «Дома-2» и своим коллегам по съемочной площадке, что ранее служил в церкви и был священником.

На сегодняшний день у бывшего священнослужителя есть три наследника от экс-супруга Галины. Отметим, что последний ребенок Вальтера родился всего несколько недель назад. Как оказалось, несмотря на то, что Соломенцев официально развелся со своей супругой, он до сих пор состоит с ней в интимных отношениях, которые привели к тому, что женщина снова забеременела.

Экс-участница «Дома-2» Олеся Лисовская забеременела от бывшего священника

Нужно подчеркнуть, что многие телезрители «Дома-2» на данный момент активно обсуждают в Сети новость о том, что Олеся Лисовская находится в интересном положении. Некоторые уверены, что девушка в очередной раз врет своему бывшему возлюбленному, а кое-кто наоборот не сомневается в правдивости скрин-сообщения.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:45
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