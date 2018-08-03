Поклонники «Дома-2» сравнили Оксану Ряску со всемирно известным «живым Кеном»

«Он, чтобы таким быть, кучу операций сделал, бабки тратил, а она родилась Кеном», «Ну как же они похожи!», «Мужик столько операций перенес ради внешности Ряски», «Реально очень похожи, как бы мы не юморили!» — написали фолловеры в Сети.

Участница реалити-шоу «Дом-2» почти не пользуется косметикой, так как в условиях постоянной жаркой погоды это не только не практично, но и опасно для кожи. Вездесущие Интернет-пользователи заметили, что без косметики Ряска имеет поразительное сходство с одним очень известным персонажем — Родриго Алвесом.Родриго более известен всему миру, как первый «живой Кен». На счету Алвеса свыше полусотни пластических операций, на которые он решился ради сходства с возлюбленным куклы Барби. А вот у Оксаны красота натуральная и естественная.Пользователи Сети пришли тут же пришли в восторг, увидев практически одно лицо у знаменитости телестройки и всемирно известной модели.