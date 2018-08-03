АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Граф Калиостро во время русской миссии выполнял волю масонов
EUR 73.42 USD 63.14
Курс валют на 03.08.2018

Поклонники «Дома-2» сравнили Оксану Ряску со всемирно известным «живым Кеном»

Оксана Ряска поразила пользователей Сети своим сходством с мировой моделью.

Поклонники «Дома-2» сравнили Оксану Ряску со всемирно известным «живым Кеном»

Участница реалити-шоу «Дом-2» почти не пользуется косметикой, так как в условиях постоянной жаркой погоды это не только не практично, но и опасно для кожи. Вездесущие Интернет-пользователи заметили, что без косметики Ряска имеет поразительное сходство с одним очень известным персонажем — Родриго Алвесом.

Родриго более известен всему миру, как первый «живой Кен». На счету Алвеса свыше полусотни пластических операций, на которые он решился ради сходства с возлюбленным куклы Барби. А вот у Оксаны красота натуральная и естественная.

Поклонники «Дома-2» сравнили Оксану Ряску со всемирно известным «живым Кеном»

Пользователи Сети пришли тут же пришли в восторг, увидев практически одно лицо у знаменитости телестройки и всемирно известной модели.

«Он, чтобы таким быть, кучу операций сделал, бабки тратил, а она родилась Кеном», «Ну как же они похожи!», «Мужик столько операций перенес ради внешности Ряски», «Реально очень похожи, как бы мы не юморили!» — написали фолловеры в Сети.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:47
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгения Феофилактова намекнула на преследование
Поклонники «Дома-2» сравнили Оксану Ряску со
Экс-участница «Дома-2» Олеся Лисовская
Появились первые «слитые» фотографии смартфона
Компания Bell Helicopter провела первые
В Канаде скончался Zombie Boy из клипа певицы
Родинка Ксении Бородиной рассказала о непростом
Марина Африкантова заявила поклонникам, что
Дмитрий Шепелев беспокоится о безопасности сына,
Huawei запустила в России систему "trade-in" для
LADA Priora стала вторым по популярности
Samsung начала принимать предзаказы на Samsung
В России стартовали продажи KIA Rio и Sorento
Xiaomi озвучила цены для России на флагман Mi8 и
Наркобароны Колумбии назначили награду за
Вдова Хворостовского впервые после его смерти
Врачи рассказали, что ботокс может победить боль
Во Франции ввели наказание за домогательства в
Светлана Лобода с дочерьми отдыхает в Подмосковье
Полиция Вашингтона нашла оружие и боеприпасы в
Олег Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Гражданская жена Данко требует с него алименты на
Ученые: Секрет долголетия голого землекопа в его
Соня Киперман поделилась новым фото со звездной
Названы лучшие смартфоны августа 2018 года на ОС
Адвокат Эмина Агаларова заявил, что певец
Максим Галкин покорил Instagram
Американец плыл в Китай, но попросил политическое
Уфолог обнаружил на снимках NASA огромный НЛО
Анастасию Решетову заподозрили в беременности
Просмотреть все новости