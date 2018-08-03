В России начали тестировать сверхскоростную спутниковую связь

На данный момент на орбите появляется все больше комических аппаратов, которые занимаются съемками земной поверхности и многими другими задачами. Таким образом, растет потребность в системе, которая бы позволила быстро передавать данные. Именно поэтому российские разработчики приступили к работе над новой системой связи.Пока что у России на орбите есть спутники «Ресурс-П», занимающиеся картографированием. Скорость передачи информации у них составляет 300 Мбит/сек. Новая сверхскоростная система позволит передавать данные на скорости 1,5 Гбит/сек. Такой показатель быстроты обмена информацией даст возможность РФ стать достойным конкурентом на рынке радиосвязи.Также сообщается, что на данный момент разработчики системы рассматривают вариант с применением нескольких источников радиосигналов. Это позволит увеличить скорость передачи до 10 Гбит/сек.