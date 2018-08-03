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Евгения Феофилактова намекнула на преследование со стороны Антона Гусева

Фанаты известной экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Евгении Феофилактовой подозревают, что бывший супруг не дает ей покоя.

Евгения Феофилактова намекнула на преследование со стороны Антона Гусева


Поставившая точку в браке с Антоном Гусевым, звезда телестройки далеко не сразу начала новый роман. К слову, вот уже почти год, как Женя и ее нынешний избранник живут совместно в загородном коттедже. И хотя о личной жизни девушка не распространяется, поклонники отмечают, что выглядит она очень счастливой.

Вот только Антон Гусев, судя по всему, не может до сих пор забыть теперь уже бывшую супругу. По крайней мере, именно так многие поклонники расценили слова Жени, которая пожаловалась подписчикам на преследование. Со слов экс-участницы, она никого не трогает и беззаботно отдыхает, однако, известные личности не дают ей покоя.

Напоминаем, что сам Гусев, в отличие от бывшей жены, уже успел жениться. Несмотря на то, что в его романе с Викторией Романец было множество трудностей, пара все-таки смогла преодолеть свои разногласия. Правда большинство фанатов уверены, что Антон несчастлив в браке с Викторией. А его потасканный внешний вид прекрасно это доказывает.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:47
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