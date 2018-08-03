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В военных вузах России откроют направление «Робототехника военного и специального назначения»

Представители Министерства обороны РФ сообщили о том, что в военных вузах страны будет введена новая специальность «Робототехника военного и специального назначения». Известно, что на данный момент уже проведено формирование федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).

В военных вузах России откроют направление «Робототехника военного и специального назначения»


В Минобороны утверждают, что подготовка по новому направлению будет вестись с 1 сентября следующего года. В скором времени военные эксперты проведут работы по составлению списка учебных заведений, в которых появится специальность «Робототехника военного и специального назначения».

Это направление предусматривает 10 специализаций. После пяти лет обучения выпускник будет иметь статус «инженера» в области беспилотных летающих, сухопутных и подводных аппаратов.

Одним из создателей ФГОС является доцент МГТУ имени Баумана Алексей Малолетков. Он утверждает, что данный стандарт разрабатывался представителями гражданского и военного сектора. Таким образом, по нему будут готовить как военные, так и гражданские вузы страны.

 
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Политика
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 17:45
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