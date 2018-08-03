В военных вузах России откроют направление «Робототехника военного и специального назначения»

В Минобороны утверждают, что подготовка по новому направлению будет вестись с 1 сентября следующего года. В скором времени военные эксперты проведут работы по составлению списка учебных заведений, в которых появится специальность «Робототехника военного и специального назначения».Это направление предусматривает 10 специализаций. После пяти лет обучения выпускник будет иметь статус «инженера» в области беспилотных летающих, сухопутных и подводных аппаратов.Одним из создателей ФГОС является доцент МГТУ имени Баумана Алексей Малолетков. Он утверждает, что данный стандарт разрабатывался представителями гражданского и военного сектора. Таким образом, по нему будут готовить как военные, так и гражданские вузы страны.