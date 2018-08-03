Changan осваивает нишу кросс-купе с новым CS85

Следует учесть, что успех новинки по уровню продаж выглядит вполне реальным в том числе благодаря тому, что здесь разработчики поработали не только над созданием привлекательного дизайна, но и над получением самых передовых опций. Кроме того, теперь за более скромную цену покупатели смогут получить расширенные возможности, которые присущи автомобилям более высокого класса. Известно, что в качестве платформы использовали шасси Changan CS75, тогда как это никак не отразилось на внешнем виде, который мало чем похож на ранее выпущенные модели.Что касается габаритов, то они здесь во многом повторяют BMW X4, сделав новинку намного доступнее, и не менее комфортнее. В зависимости от предпочтений покупателей, можно приобрести у официальных дилеров модели на 1,5 и 2,0-литровых моторах. Самая мощная модификация получит 233 л.с., тем самым не отходя от параметров, которые свойственны более дорогим конкурентам. Клиентам предложат приобрести полноприводную версию купеобразного кроссовера Changan CS85.