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Changan осваивает нишу кросс-купе с новым CS85

В Поднебесной прошла премьера нового кроссовера Changan CS85, который выполнен в кузове купе. Примечательно, разработчики позиционировали новинку в качестве прямого конкурента баварскому BMW X4.

Следует учесть, что успех новинки по уровню продаж выглядит вполне реальным в том числе благодаря тому, что здесь разработчики поработали не только над созданием привлекательного дизайна, но и над получением самых передовых опций. Кроме того, теперь за более скромную цену покупатели смогут получить расширенные возможности, которые присущи автомобилям более высокого класса. Известно, что в качестве платформы использовали шасси Changan CS75, тогда как это никак не отразилось на внешнем виде, который мало чем похож на ранее выпущенные модели.

Changan осваивает нишу кросс-купе с новым CS85


Что касается габаритов, то они здесь во многом повторяют BMW X4, сделав новинку намного доступнее, и не менее комфортнее. В зависимости от предпочтений покупателей, можно приобрести у официальных дилеров модели на 1,5 и 2,0-литровых моторах. Самая мощная модификация получит 233 л.с., тем самым не отходя от параметров, которые свойственны более дорогим конкурентам. Клиентам предложат приобрести полноприводную версию купеобразного кроссовера Changan CS85.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 17:08
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