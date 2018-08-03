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Родинка Ксении Бородиной рассказала о непростом периоде в отношениях

Многие знаменитости шоу-бизнеса имеют родинки. Известный физиогномист Зоя Никитенкова уверена, что по ним можно предсказывать судьбу.

Родинка Ксении Бородиной рассказала о непростом периоде в отношениях

Так, например, у Кении Бородной под глазом имеется отметина, и Никитенкова рассказала, что нестандартная крупная родинка находится с мужской стороны в области «Дворца детей и романтики».

Родинка соответствует возрасту 37 лет. Ее можно расценить, как предупреждение о возможных проблемах с детьми мужского пола, а также отражает вероятный неблагоприятный период в романтических взаимоотношениях с супругом.

В подобной ситуации стоит проанализировать все возможные риски, обратившись за этим к астрологу. Проблему всегда можно упредить, если есть предупреждение. Удалять родинку при наличии медицинских показаний мастера из Китая рекомендуют по прошествии возраста, в котором она обозначена.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:12
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