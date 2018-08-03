Родинка Ксении Бородиной рассказала о непростом периоде в отношениях

Так, например, у Кении Бородной под глазом имеется отметина, и Никитенкова рассказала, что нестандартная крупная родинка находится с мужской стороны в области «Дворца детей и романтики».Родинка соответствует возрасту 37 лет. Ее можно расценить, как предупреждение о возможных проблемах с детьми мужского пола, а также отражает вероятный неблагоприятный период в романтических взаимоотношениях с супругом.В подобной ситуации стоит проанализировать все возможные риски, обратившись за этим к астрологу. Проблему всегда можно упредить, если есть предупреждение. Удалять родинку при наличии медицинских показаний мастера из Китая рекомендуют по прошествии возраста, в котором она обозначена.