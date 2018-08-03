Марина Африкантова заявила поклонникам, что только благодаря своим красивым фотографиям она стала популярной

Ни для кого не является секретом, что на личный микроблог Марины подписано больше полутора миллиона людей. Каждый день обворожительная блондинка радует своих поклонников огромнейшим количество ярких и красочных фотографий, видеороликов и сториз, многие из которых буквально взрывают Сеть.И вот несколько часов назад Марина Африкантова решила рассказать верным фанатам, в чем же на самом деле таится весь секрет успеха хорошего снимка.По словам участницы прославленной телестройки, очень важно, чтобы тот или иной пользователь хорошо понимал, какую именно он хочет получить фотографию. Для этого просто-таки необходимо продумать буквально все.Время, свет и посыл. Все эти три момента очень важны, по словам Марины. Ведь от времени зависит и свет, который будет ложиться на лицо, а с помощью посыла можно передать фолловерам не только настроение их кумира, но и его переживания, проблемы и так далее.Также Африкантова указала на то, что пользователи социальной сети Инстаграм не должны бояться экспериментировать и делать «случайные фотографии». По мнению блондинки, именно в таких снимках и кроется вся магия того или иного момента.На сегодняшний день Марина отдыхает на Сейшельских островах, откуда и продолжает радовать своих подписчиков невероятным количеством красивых, красочных и солнечных фотографий и сториз.Для редактирования фотографий, как оказалось, Африкантова использует очень много программ. По словам звезды «Дома-2», все эти приложения очень похожи друг на друга, поэтом стоит основываться только на то, где и кому удобнее на самом деле работать.Стоит подчеркнуть, что несмотря на то, что страничка Марины Африкантовой в социальной сети Инстаграм и выглядит очень гармоничной и целостной, определенного стиля блондинка все-таки не придерживается. Как бы то ни было, но этот момент никогда не расстраивал преданных поклонников блондинки, ведь, по словам фанатов, им нравится участница «Дом-2» в любом амплуа и проявлении.