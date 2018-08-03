В России стартовали продажи ноутбука Xiaomi Mi Notebook Air

Xiaomi Mi Notebook Air – это 13,3-дюймовый девайс, предназначенный для выполнения повседневных задач. Ресурсов компьютера точно хватит на просмотр видео, прослушивание музыки, работу с сайтами и офисными приложениями, а также на другие стандартные задачи.IPS -матрица ноутбука передаст картинку с разрешением Full HD. Известно, что сверху ее покрывает защитное стекло Corning Gorilla Glass 3.В аппаратной платформе установлен процессор Intel Core i7-8550U. За графику будет отвечать дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX150, которая предлагается с собственной оперативной памятью GDDR5 на 2 гигабайта. Кроме этого доступно 8 гигабайт на ОЗУ и 256 Гб на ПЗУ.Что касается автономности, то заявленный производителем показатель по этому параметру составляет 9,5 часа. При этом запас автономности будет меняться в зависимости от уровня сложности выполняемой компьютером работы.