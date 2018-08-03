В России стартовали продажи ноутбука Xiaomi Mi Notebook Air
На российском рынке портативных компьютеров был замечен аппарат Xiaomi Mi Notebook Air, который уже доступен для покупки. Известно, что официальная цена этого устройства для российских пользователей составляет 69 990 тысяч рублей.
Xiaomi Mi Notebook Air – это 13,3-дюймовый девайс, предназначенный для выполнения повседневных задач. Ресурсов компьютера точно хватит на просмотр видео, прослушивание музыки, работу с сайтами и офисными приложениями, а также на другие стандартные задачи.
IPS -матрица ноутбука передаст картинку с разрешением Full HD. Известно, что сверху ее покрывает защитное стекло Corning Gorilla Glass 3.
В аппаратной платформе установлен процессор Intel Core i7-8550U. За графику будет отвечать дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX150, которая предлагается с собственной оперативной памятью GDDR5 на 2 гигабайта. Кроме этого доступно 8 гигабайт на ОЗУ и 256 Гб на ПЗУ.
Что касается автономности, то заявленный производителем показатель по этому параметру составляет 9,5 часа. При этом запас автономности будет меняться в зависимости от уровня сложности выполняемой компьютером работы.
Xiaomi Mi Notebook Air – это 13,3-дюймовый девайс, предназначенный для выполнения повседневных задач. Ресурсов компьютера точно хватит на просмотр видео, прослушивание музыки, работу с сайтами и офисными приложениями, а также на другие стандартные задачи.
IPS -матрица ноутбука передаст картинку с разрешением Full HD. Известно, что сверху ее покрывает защитное стекло Corning Gorilla Glass 3.
В аппаратной платформе установлен процессор Intel Core i7-8550U. За графику будет отвечать дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX150, которая предлагается с собственной оперативной памятью GDDR5 на 2 гигабайта. Кроме этого доступно 8 гигабайт на ОЗУ и 256 Гб на ПЗУ.
Что касается автономности, то заявленный производителем показатель по этому параметру составляет 9,5 часа. При этом запас автономности будет меняться в зависимости от уровня сложности выполняемой компьютером работы.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 16:50