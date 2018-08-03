Любовь Толкалина решила стать монахиней

«Красота, прям светитесь. Очень хотела бы увидеть спектакль.. Удачи вам!», «Какая Вы молодец, так держать!», «Люба, как же вы прекрасны!!!», «Бог в Помощь!», - откликнулись в Сети.

Известная актриса поделилась творческими планами на своей страничке в Instagram.Любовь Толкалина сообщила подписчикам, что вместе со спектаклем «Последняя русская царица» она едет на фестиваль «Человек мира» в Суздаль. Там на берегу реки Каменка прямо напротив Покровско-Суздальского монастыря зрителям будет представлена история любви Петра Первого и его первой супруги Евдокии Лопухиной, матери убитого позднее царевича Алексея.Толкалина с восторгом заявила: «Сбылось!», показавшись поклонникам в образе монахини. Она сфотографировалась в длинном черном одеянии, прислоненная к кирпичной кладке старинной церковной стены.Комментируя фото, многие фолловеры сошлись на мысли, что Любовь Толкалина выглядит моложе своих лет и просто светится от счастья.Широкому зрителю Любовь Толкалина известна по работам в фильмах «Антикиллер», «Антикиллер 2», «Девочки не сдаются» и других.