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Любовь Толкалина решила стать монахиней

Экс-подруга Егора Кончаловского Любовь Толкалина решила стать монахиней. Правда, в монастырь она пока не собирается, но образ инокини ей пришелся по душе.

Известная актриса поделилась творческими планами на своей страничке в Instagram.

Любовь Толкалина решила стать монахиней

Любовь Толкалина сообщила подписчикам, что вместе со спектаклем «Последняя русская царица» она едет на фестиваль «Человек мира» в Суздаль. Там на берегу реки Каменка прямо напротив Покровско-Суздальского монастыря зрителям будет представлена история любви Петра Первого и его первой супруги Евдокии Лопухиной, матери убитого позднее царевича Алексея.

Толкалина с восторгом заявила: «Сбылось!», показавшись поклонникам в образе монахини. Она сфотографировалась в длинном черном одеянии, прислоненная к кирпичной кладке старинной церковной стены.

Комментируя фото, многие фолловеры сошлись на мысли, что Любовь Толкалина выглядит моложе своих лет и просто светится от счастья.

«Красота, прям светитесь. Очень хотела бы увидеть спектакль.. Удачи вам!», «Какая Вы молодец, так держать!», «Люба, как же вы прекрасны!!!», «Бог в Помощь!», - откликнулись в Сети.

Широкому зрителю Любовь Толкалина известна по работам в фильмах «Антикиллер», «Антикиллер 2», «Девочки не сдаются» и других.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:36
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