Любовь Толкалина решила стать монахиней
Экс-подруга Егора Кончаловского Любовь Толкалина решила стать монахиней. Правда, в монастырь она пока не собирается, но образ инокини ей пришелся по душе.
Известная актриса поделилась творческими планами на своей страничке в Instagram.
Любовь Толкалина сообщила подписчикам, что вместе со спектаклем «Последняя русская царица» она едет на фестиваль «Человек мира» в Суздаль. Там на берегу реки Каменка прямо напротив Покровско-Суздальского монастыря зрителям будет представлена история любви Петра Первого и его первой супруги Евдокии Лопухиной, матери убитого позднее царевича Алексея.
Толкалина с восторгом заявила: «Сбылось!», показавшись поклонникам в образе монахини. Она сфотографировалась в длинном черном одеянии, прислоненная к кирпичной кладке старинной церковной стены.
Комментируя фото, многие фолловеры сошлись на мысли, что Любовь Толкалина выглядит моложе своих лет и просто светится от счастья.
Широкому зрителю Любовь Толкалина известна по работам в фильмах «Антикиллер», «Антикиллер 2», «Девочки не сдаются» и других.
Известная актриса поделилась творческими планами на своей страничке в Instagram.
Любовь Толкалина сообщила подписчикам, что вместе со спектаклем «Последняя русская царица» она едет на фестиваль «Человек мира» в Суздаль. Там на берегу реки Каменка прямо напротив Покровско-Суздальского монастыря зрителям будет представлена история любви Петра Первого и его первой супруги Евдокии Лопухиной, матери убитого позднее царевича Алексея.
Толкалина с восторгом заявила: «Сбылось!», показавшись поклонникам в образе монахини. Она сфотографировалась в длинном черном одеянии, прислоненная к кирпичной кладке старинной церковной стены.
Комментируя фото, многие фолловеры сошлись на мысли, что Любовь Толкалина выглядит моложе своих лет и просто светится от счастья.
«Красота, прям светитесь. Очень хотела бы увидеть спектакль.. Удачи вам!», «Какая Вы молодец, так держать!», «Люба, как же вы прекрасны!!!», «Бог в Помощь!», - откликнулись в Сети.
Широкому зрителю Любовь Толкалина известна по работам в фильмах «Антикиллер», «Антикиллер 2», «Девочки не сдаются» и других.