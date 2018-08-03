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Учёные пришли к выводу, что полные люди болеют гриппом дольше и более заразны

Учёные из Мичиганского университета выступили с заявлением, что люди с лишним весом болеют гриппом дольше, чем другие. Также специалисты пришли к выводу, что полные люди более заразны для окружающих.

Учёные пришли к выводу, что полные люди болеют гриппом дольше и более заразны


Ранее учёные смогли доказать, что люди страдающие ожирением больше подвержены осложнению при гриппе. Однако до сих пор никто не исследовал, насколько они заразны. Учёные Мичиганского университета доказали, что люди с ожирением удерживают в своём организме вирус гриппа А на 42 процента дольше, чем те у которых нет лишнего веса.

После изучения вируса гриппа специалисты пришли к выводу, что лишний вес способствует задержанию вируса в организме дольше обычного. Полные люди в среднем на 36 часов дольше сбрасывают вирус, чем больные с нормальным весом.

Важным выводом учёных стало то, что ожирение играет важную роль в передаче гриппа. В связи с этим, люди с лишним весом особенно нуждаются в профилактике гриппа.

 
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Общество / Наука
Добавил: Алина Сегодня, 16:08
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