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Sony Pictures начала работу над спин-оффом про Крэйвена-охотника

Представители кинокомпании Sony Pictures сообщили о начале производства нового спин-оффа из вселенной «Человека-паука». Известно, что главным персонажем в новой картине станет Крэйвен-охотник.

Sony Pictures начала работу над спин-оффом про Крэйвена-охотника


Крэйвен-охотник является одним из многих врагов Человека-паука. Он отличается тем, что сражается исключительно за счет своих собственных сил, не применяя никакого оружия. Ранее Крэйвен-охотник носил имя Сергея Кравинова. До изменений он являлся известным человек в аристократических кругах, поскольку его отец был из высшего общества. Кравинов очень любил охотиться на дичь, при этом делал он это только руками без оружия.

Стать сверхчеловеком ему помог эликсир из трав, которые растут в джунглях. После превращения Кравинов стал Крэйвеном-охотником.

Таким образом, спин-офф «Крэйвен-охотник» будет еще одним проектом, в котором авторы расскажут о главных врагах Человека-паука. К примеру, в скором времени на большие экраны выйдет картина «Веном» с Томом Харди в главной роли. Фильм расскажет исключительно о жизни журналиста Эдди Брока и его слиянии с опасным инопланетным симбиотом.

 
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Культура
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 17:30
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