Региональным школам РФ направили рекомендации по укрощению агрессивных учеников

Педагогам в частности рекомендовали провести анализ, чтобы определить причины агрессии таких детей, а также изучить уровень развития, жилищно-бытовые условия, непосредственно в которых проживают такие дети. Наряду с этим педагогам потребуется учить детей вырабатывать свою позицию, а также отношение к проблеме, при этом минимизировать факторы, которые препятствуют личностному развитию, направлять активность в так называемое социально полезное русло.По мнению представителей министерства, выполнение этих рекомендаций позволит увеличить ресурсную базу для педагогов и родителей в обеспечении необходимой психологической безопасности детей. Рекомендации подготовлены подведомственным министерству просвещения Центром защиты прав, а также интересов детей, для распространения их в школах.