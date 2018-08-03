Региональным школам РФ направили рекомендации по укрощению агрессивных учеников
Министерство просвещения Российской Федерации в региональные школы направило педагогам рекомендации по выявлению возможных агрессивных школьников, а также налаживанию общения с таковыми.
Педагогам в частности рекомендовали провести анализ, чтобы определить причины агрессии таких детей, а также изучить уровень развития, жилищно-бытовые условия, непосредственно в которых проживают такие дети. Наряду с этим педагогам потребуется учить детей вырабатывать свою позицию, а также отношение к проблеме, при этом минимизировать факторы, которые препятствуют личностному развитию, направлять активность в так называемое социально полезное русло.
По мнению представителей министерства, выполнение этих рекомендаций позволит увеличить ресурсную базу для педагогов и родителей в обеспечении необходимой психологической безопасности детей. Рекомендации подготовлены подведомственным министерству просвещения Центром защиты прав, а также интересов детей, для распространения их в школах.
Педагогам в частности рекомендовали провести анализ, чтобы определить причины агрессии таких детей, а также изучить уровень развития, жилищно-бытовые условия, непосредственно в которых проживают такие дети. Наряду с этим педагогам потребуется учить детей вырабатывать свою позицию, а также отношение к проблеме, при этом минимизировать факторы, которые препятствуют личностному развитию, направлять активность в так называемое социально полезное русло.
По мнению представителей министерства, выполнение этих рекомендаций позволит увеличить ресурсную базу для педагогов и родителей в обеспечении необходимой психологической безопасности детей. Рекомендации подготовлены подведомственным министерству просвещения Центром защиты прав, а также интересов детей, для распространения их в школах.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:15