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Региональным школам РФ направили рекомендации по укрощению агрессивных учеников

Министерство просвещения Российской Федерации в региональные школы направило педагогам рекомендации по выявлению возможных агрессивных школьников, а также налаживанию общения с таковыми.

Региональным школам РФ направили рекомендации по укрощению агрессивных учеников


Педагогам в частности рекомендовали провести анализ, чтобы определить причины агрессии таких детей, а также изучить уровень развития, жилищно-бытовые условия, непосредственно в которых проживают такие дети. Наряду с этим педагогам потребуется учить детей вырабатывать свою позицию, а также отношение к проблеме, при этом минимизировать факторы, которые препятствуют личностному развитию, направлять активность в так называемое социально полезное русло.

По мнению представителей министерства, выполнение этих рекомендаций позволит увеличить ресурсную базу для педагогов и родителей в обеспечении необходимой психологической безопасности детей. Рекомендации подготовлены подведомственным министерству просвещения Центром защиты прав, а также интересов детей, для распространения их в школах.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:15
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