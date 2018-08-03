LADA Priora стала вторым по популярности автомобилем в России за 10 лет

Наибольшим интересом пользуется модель на территории Кавказа, где зарегистрировано максимальное количество проданных экземпляров. Однако следует учесть, что лидирующую позицию до сих пор занимается LADA 2114 Samara. Примечательно, в рамках автомобильного портала Avito Авто за весь период было зарегистрировано около 558,8 тысяч продаж LADA Priora, что подтверждает высочайший спрос на указанную модель. Менее заинтересованы в покупке машины в Барнауле и Иркутске, где популярностью пользовались другие модели.В среднем, за последние десять лет приобрести LADA Priora можно по цене 232 тысячи рублей, тогда как самый дешевый экземпляр оказался именно в Санкт-Петербурге. Всего по России наибольшим интересом пользуются автомобили в кузове седан, благодаря чему и удалось добиться столь высоких показателей для модели отечественного гиганта LADA Priora.