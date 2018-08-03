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LADA Priora стала вторым по популярности автомобилем в России за 10 лет

Отечественная модель LADA Priora сумела занять второе место среди всех автомобилей на территории России на протяжении последних десяти лет. Даже несмотря на то, что ранее в «АвтоВАЗ» предупредили о приостановлении сборки модели в Тольятти, LADA Priora остается в числе наиболее популярных машин у россиян.

Наибольшим интересом пользуется модель на территории Кавказа, где зарегистрировано максимальное количество проданных экземпляров. Однако следует учесть, что лидирующую позицию до сих пор занимается LADA 2114 Samara. Примечательно, в рамках автомобильного портала Avito Авто за весь период было зарегистрировано около 558,8 тысяч продаж LADA Priora, что подтверждает высочайший спрос на указанную модель. Менее заинтересованы в покупке машины в Барнауле и Иркутске, где популярностью пользовались другие модели.

LADA Priora стала вторым по популярности автомобилем в России за 10 лет


В среднем, за последние десять лет приобрести LADA Priora можно по цене 232 тысячи рублей, тогда как самый дешевый экземпляр оказался именно в Санкт-Петербурге. Всего по России наибольшим интересом пользуются автомобили в кузове седан, благодаря чему и удалось добиться столь высоких показателей для модели отечественного гиганта LADA Priora.

 
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Авто
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 12:36
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