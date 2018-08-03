АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Граф Калиостро во время русской миссии выполнял волю масонов
EUR 73.42 USD 63.14
Курс валют на 03.08.2018

В Ботаническом саду Ростова-на-Дону найдено тело мертвой девушки

Накануне в Ботаническом саду Ростова-на-Дону было найдено тело мертвой девушки. Сотрудники правоохранительных органов работают над выяснением обстоятельств ее гибели.

В Ботаническом саду Ростова-на-Дону найдено тело мертвой девушки


2 августа случайными прохожими был обнаружен труп молодой девушки. Погибшая имела привлекательную внешность и была одета в серое платье. Хорошая укладка на голове и прочие приметы указывали на то, что она, возможно, была на свидании или выходила гулять с подругами.

Криминалисты отмечают, что в момент обнаружения трупа на нем уже были трупные пятна. Детальная судмедэкспертиза должна дать ответ на вопрос о причинах смерти.

В социальных сетях ростовчане гадают, что могло случиться с такой симпатичной и молодой особой. Возникли слухи о том, что она страдала от неразделенной любви или мучилась от смертельной болезни.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Sony Pictures открыла в России собственное
Ростелеком создал смартфоны для госслужащих РФ
В Стэнфорде научились лечить аутизм с помощью
Турецкий отель выгнал певицу Сашу на улицу вместе
Актеру Чарли Шину не хватает денег оплатить
В подъезде дома Барнаула обнаружили труп женщины
В военных вузах России откроют направление
Стали известны цена и дата начала продаж в России
Sony Pictures начала работу над спин-оффом про
Учёные: "Паутинки" перед глазами - признак
Региональным школам РФ направили рекомендации по
СК опубликовало видео с реакцией одной из сестёр
В США полицейские нашли пропавшую девочку,
Changan осваивает нишу кросс-купе с новым CS85
Топалов и Лазарев доказали свою дружбу крепким
Международный фестиваль «Норд-Вест» пройдёт в
"Жирная - значит красивая!": Алёна Апина показала
Соседка Алены Савкиной (Рапунцель-младшей)
В Ботаническом саду Ростова-на-Дону найдено тело
В России стартовали продажи ноутбука Xiaomi Mi
Samsung представила недорогой смартфон среднего
Любовь Толкалина решила стать монахиней
Intel готовит 28-ядерный процессор Skylake-X
Crew Dragon и Starliner: Обзор космических такси
Ученые выявили нейробиологическую основу лидерства
В России начали тестировать сверхскоростную
Компания Master Replicas разработала
Учёные пришли к выводу, что полные люди болеют
Фанаты Жанны Фриске требуют от Малахова оставить
Таинственное странное существо подкрадывается на
Просмотреть все новости