В Ботаническом саду Ростова-на-Дону найдено тело мертвой девушки

2 августа случайными прохожими был обнаружен труп молодой девушки. Погибшая имела привлекательную внешность и была одета в серое платье. Хорошая укладка на голове и прочие приметы указывали на то, что она, возможно, была на свидании или выходила гулять с подругами.Криминалисты отмечают, что в момент обнаружения трупа на нем уже были трупные пятна. Детальная судмедэкспертиза должна дать ответ на вопрос о причинах смерти.В социальных сетях ростовчане гадают, что могло случиться с такой симпатичной и молодой особой. Возникли слухи о том, что она страдала от неразделенной любви или мучилась от смертельной болезни.