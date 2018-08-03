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Samsung представила недорогой смартфон среднего уровня Galaxy On8 за 250 долларов

Компания Samsung выпустила смартфон среднего уровня Galaxy On8. Этот аппарат предлагается за 250 долларов.

Samsung представила недорогой смартфон среднего уровня Galaxy On8 за 250 долларов


За такие деньги пользователь получит 6-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением 1480 × 720 пикселей. Кроме этого установлен процессор Snapdragon 450, укомплектованный восемью ядрами ARM Cortex-A53. Таким образом, тактовая частота работы чипа достигает отметки в 1,8 ГГц. Также стоит выделить наличие графического контроллера Adreno 506 и сотового модема LTE. Объем оперативной и постоянной памяти составляет 4 и 64 гигабайта. Последний параметр можно будет увеличить с помощью карты памяти на 256 Гб.

Смартфон Samsung Galaxy On8 наделен двойной тыльной камерой на 16 и 5 Мп, а также фронтальным датчиком с разрешением 16 Мп. Вместе с тыльным модулем основной камеры сзади работают дактилоскопический сенсор и светодиодная вспышка.

Автономность аппарату обеспечит аккумуляторная батарея с емкостью 3500 мАч. Для беспроводной связи имеются модули Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.2 LE.

В продаже появятся синие и черные модели.

 
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Добавил: Мирный Роман Сегодня, 16:45
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