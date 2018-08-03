Samsung представила недорогой смартфон среднего уровня Galaxy On8 за 250 долларов

За такие деньги пользователь получит 6-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением 1480 × 720 пикселей. Кроме этого установлен процессор Snapdragon 450, укомплектованный восемью ядрами ARM Cortex-A53. Таким образом, тактовая частота работы чипа достигает отметки в 1,8 ГГц. Также стоит выделить наличие графического контроллера Adreno 506 и сотового модема LTE. Объем оперативной и постоянной памяти составляет 4 и 64 гигабайта. Последний параметр можно будет увеличить с помощью карты памяти на 256 Гб.Смартфон Samsung Galaxy On8 наделен двойной тыльной камерой на 16 и 5 Мп, а также фронтальным датчиком с разрешением 16 Мп. Вместе с тыльным модулем основной камеры сзади работают дактилоскопический сенсор и светодиодная вспышка.Автономность аппарату обеспечит аккумуляторная батарея с емкостью 3500 мАч. Для беспроводной связи имеются модули Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.2 LE.В продаже появятся синие и черные модели.