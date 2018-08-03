В России стартовали продажи KIA Rio и Sorento Prime 2019 модельного года

Что касается кроссовера, то здесь появились дополнительные опции, отсутствовавшие в остальных модификациях, тогда как в популярном модели Rio дополнили автомобиль функцией круиз-контроля. Не исключено, что подобные изменения найдут приятное отражение у многих автолюбителей, а потому спрос на вышеуказанные новинки существенно увеличится. Модели южнокорейского бренда пользуются повышенным спросом в том числе благодаря высокой степени доступности.По внешнему виду Rio новой генерации во многом повторяет формы актуальной версии, тогда как некоторые отличия все же имеются: новая радиаторная решетка, а также отделка, выполненная в непривычном для многих «черном глянце». Что касается возможности пользования круиз-контролем, то такие опции доступны лишь для покупателей, ориентирующихся на модификации Prestige и Premium, которые обойдутся несколько дороже, чем базовая версия популярного седана.