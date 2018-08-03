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Intel готовит 28-ядерный процессор Skylake-X

Стало известно, что американская компания Intel готовит новый процессор для десктопных компьютеров, который будет относиться к серии Skylake-X и иметь 28 вычислительных ядер. Сообщается, что чип появится на рынке где-то в конце осени или в начале зимы.

Intel готовит 28-ядерный процессор Skylake-X


Вместе с процессорами CPU Skylake-X будут представлены новейшие 8-ядерные чипы от Intel в исполнении LGA 1151.

Что касается 28-ядерного Skylake-X, то он будет предназначен для платформ LGA 3647. При таком модуле система охлаждения должна быть рассчитана на отвод 265 Вт тепловой энергии.

Кроме этого в середине следующего года на рынок выйдут процессоры серии Cascade Lake-X, которые станут выше CPU Skylake-X Refresh. Они тоже будут предназначены для плат LGA 3647. До этого в Intel собирались выпустить эти модули до конца 2018 года, однако позже данное решение пересмотрели.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 16:30
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