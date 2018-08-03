Intel готовит 28-ядерный процессор Skylake-X

Вместе с процессорами CPU Skylake-X будут представлены новейшие 8-ядерные чипы от Intel в исполнении LGA 1151.Что касается 28-ядерного Skylake-X, то он будет предназначен для платформ LGA 3647. При таком модуле система охлаждения должна быть рассчитана на отвод 265 Вт тепловой энергии.Кроме этого в середине следующего года на рынок выйдут процессоры серии Cascade Lake-X, которые станут выше CPU Skylake-X Refresh. Они тоже будут предназначены для плат LGA 3647. До этого в Intel собирались выпустить эти модули до конца 2018 года, однако позже данное решение пересмотрели.