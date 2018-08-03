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Компания Master Replicas разработала смарт-колонку в стиле компьютера HAL 9000 из фильма «2001 год: Космическая одиссея»

В честь 50-летнего юбилея фильма «2001 год: Космическая одиссея», разработчики из компании Master Replicas выпустили смарт-колонку со стилизацией под компьютер HAL 9000. Кроме нее был представлен еще один гаджет, который тоже чем-то напоминает «умную» колонку.

Компания Master Replicas разработала смарт-колонку в стиле компьютера HAL 9000 из фильма «2001 год: Космическая одиссея»


Первое устройство, смарт-колонка, имеет дизайн того самого пугающего компьютера, наделенного искусственным интеллектом. В фильме он устроил бунт на корабле Discovery, что привело к гибели одного из членов экспедиции.

Второе устройство с виду напоминает уменьшенную версию панели управления корабля Discovery. В интерфейсе гаджета можно заметить кнопки и дисплей. Эта разработка немного напоминает смарт-колонку, поскольку тоже оснащена встроенным голосовым помощником Amazon Alexa.

Сообщается, что две разработки получили камеры. Также гаджеты имеют опцию распознавания голоса пользователя, что позволяет дистанционно управлять ними. В частности, включать музыку и выбрать функции.

Цена такой игрушки составит 600 долларов.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 16:15
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