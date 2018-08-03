Названа цена смартфона Xiaomi Mi 8 для российского рынка

Xiaomi Mi 8 получил модный безрамочный дизайн с вырезом в верхней части экрана. Корпус наполовину выполнен из стекла, а рамка устройства сделана из алюминия. Диагональ и разрешение дисплея составляют 6,2 дюйма и 2248 х 1080 пикселей. Аппаратной основой является процессор Qualcomm Snapdragon 845. Его дополняет модуль ОЗУ на 6 гигабайт. Флеш-накопитель будет предлагаться с объемом 64 или 128 гигабайт. За автономность ответит батарея с емкостью 3400 мАч.Тыльная камера имеет разрешение 12+12 Мп. Фронтальная камера оснащена 20-мегапиксельным датчиком с апертурой f/2.0. На задней панели установлен дактилоскопический модуль, а спереди работает система сканирования лица пользователя.В качестве операционной системы работает платформа Android 8.1 Oreo с прошивкой MIUI 10.