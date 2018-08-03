Неизданный рассказ Хемингуэя появится в Strand Magazine

Вскоре в Strand Magazine появится неизданный рассказ Эрнеста Хэмингуэя, являющегося лауреатом Нобелевской премии по литературе. На своём интернет-портале представители журнала заявили, что произведение, имеющее название «Комната на стороне сада», напечатают в пятьдесят пятом номере известного издания. В этот раз в центре повествования рассказа Эрнеста Хэмингуэя станет мужчина, которого зовут Роберт. Его иногда зовут ласково - «папа». В свою очередь действие произведения происходит в Париже в здании отеля Ritz в ходе Второй мировой войны. При этом Роберт создаёт очерки на воюющих солдат, надеющихся на светлое будущее, уставших от кровопролитных постоянных сражений.Стоит отметить, что Эрнест Хэмингуэй получил мировую популярность за счёт своих приключенческих рассказов и романов. В список самых популярных творений известного писателя вошли: «Старик и море», «По ком звонит колокол», «Прощай, оружие!» и многие другие.