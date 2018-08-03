АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Граф Калиостро во время русской миссии выполнял волю масонов
EUR 73.42 USD 63.14
Курс валют на 03.08.2018

Неизданный рассказ Хемингуэя появится в Strand Magazine

В Strand Magazine появится неизданный рассказ Хемингуэя. Писатель создал рассказ в 1956 году.

Неизданный рассказ Хемингуэя появится в Strand Magazine


Вскоре в Strand Magazine появится неизданный рассказ Эрнеста Хэмингуэя, являющегося лауреатом Нобелевской премии по литературе. На своём интернет-портале представители журнала заявили, что произведение, имеющее название «Комната на стороне сада», напечатают в пятьдесят пятом номере известного издания. В этот раз в центре повествования рассказа Эрнеста Хэмингуэя станет мужчина, которого зовут Роберт. Его иногда зовут ласково - «папа». В свою очередь действие произведения происходит в Париже в здании отеля Ritz в ходе Второй мировой войны. При этом Роберт создаёт очерки на воюющих солдат, надеющихся на светлое будущее, уставших от кровопролитных постоянных сражений.

Стоит отметить, что Эрнест Хэмингуэй получил мировую популярность за счёт своих приключенческих рассказов и романов. В список самых популярных творений известного писателя вошли: «Старик и море», «По ком звонит колокол», «Прощай, оружие!» и многие другие.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи доказали пользу аспирина в борьбе с раком
Неизданный рассказ Хемингуэя появится в Strand
Ксения Алферова впервые сфотографировалась с
В шаге от смерти: Эдгарда Запашного едва не
Очередная «дочь» Муслима Магомаева прошла через
Ольга Бузова снова помешала счастью Романа
Активы Анастасии Волочковой подверглись атаке
Врачи назвали вредные для здоровья утренние
Кинокритики назвали фильмы, претендующие на
Алла Пугачева за 2 месяца потеряла 20 килограмм
Toyota представила новый грузовик с водородным
Врачи назвали самые полезные для сердца молочные
Инженеры NASA предоставили материалы для
«Секс, паста «Норма», объятия сына»: Ксения
На картах Google из-за загадочной пирамиды
Samsung Galaxy On8 нового поколения для Индии
Евгения Феофилактова намекнула на преследование
Поклонники «Дома-2» сравнили Оксану Ряску со
Экс-участница «Дома-2» Олеся Лисовская
Появились первые «слитые» фотографии смартфона
Компания Bell Helicopter провела первые
В Канаде скончался Zombie Boy из клипа певицы
Родинка Ксении Бородиной рассказала о непростом
Марина Африкантова заявила поклонникам, что
Дмитрий Шепелев беспокоится о безопасности сына,
Huawei запустила в России систему "trade-in" для
LADA Priora стала вторым по популярности
Samsung начала принимать предзаказы на Samsung
В России стартовали продажи KIA Rio и Sorento
Xiaomi озвучила цены для России на флагман Mi8 и
Просмотреть все новости