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Олег Дерипаска отказался выходить из-под санкций

Российский миллиардер, владелец «Русал» Олег Дерипаска официально отказался принимать условия американских властей, предложивших снять санкции с активов компаний, которыми он владеет.

Олег Дерипаска высказался по поводу предложенных требований, установленных в Управлении по контролю за иностранными активами США, тем самым назвав их «заведомо невыполнимыми». Несмотря на то попытки найти компромисс между сторонами, владелец «Русал» не скрывает пессимистического сценария, при котором договоры зайдут в тупик. Напомним, что с конца июля ведутся постоянные переговоры по снятию санкций, однако в США потребовали снижение доли владения Дерипаски до 50 , тогда как бизнесмену предложено покинуть руководящие посты в двух предприятиях.

Олег Дерипаска отказался выходить из-под санкций


Американская сторона не скрывает своих намерений в том, чтобы повлиять на позицию российского миллиардера, тогда как даже манипуляция с санкциями никаким образом не может повлиять на решение влиятельного бизнесмена. Напомним, с начала апреля нынешнего года владения Олега Дерипаски оказались под санкциями США, однако позже ограничения были частично сняты взамен на выполнение некоторых условий.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 11:23
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