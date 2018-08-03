Олег Дерипаска отказался выходить из-под санкций

Олег Дерипаска высказался по поводу предложенных требований, установленных в Управлении по контролю за иностранными активами США, тем самым назвав их «заведомо невыполнимыми». Несмотря на то попытки найти компромисс между сторонами, владелец «Русал» не скрывает пессимистического сценария, при котором договоры зайдут в тупик. Напомним, что с конца июля ведутся постоянные переговоры по снятию санкций, однако в США потребовали снижение доли владения Дерипаски до 50 , тогда как бизнесмену предложено покинуть руководящие посты в двух предприятиях.Американская сторона не скрывает своих намерений в том, чтобы повлиять на позицию российского миллиардера, тогда как даже манипуляция с санкциями никаким образом не может повлиять на решение влиятельного бизнесмена. Напомним, с начала апреля нынешнего года владения Олега Дерипаски оказались под санкциями США, однако позже ограничения были частично сняты взамен на выполнение некоторых условий.