Врачи назвали вредные для здоровья утренние привычки

Исследователи рассказали, что утром нельзя слишком резко подниматься с кровати. Даже если вы опаздываете, для организма будет полезным немного полежать, сделать несколько дыхательных упражнений, потянуться и только после этого покинуть спальню.В противном случае расслабленное с ночного сна тело оказывается в стрессовой ситуации, что может негативно отразиться на психическом состоянии.Другой вредной привычкой был назван горячий душ, который сушит кожу и не дает возможности взбодриться. К тому же, выходя на улицу в распаренном виде, можно легко подхватить простуду или другую инфекцию. Наилучшим выходом станет душ теплой температуры, по завершению которого можно облиться прохладной водой.Третьим поводом для беспокойства может стать отказ от утреннего приема пищи или злоупотребление кофе на пустой желудок. Обе эти привычки негативно отражаются на состоянии пищеварительной системы.Врачи посоветовали натощак выпить стакан воды, после чего съесть что-то вкусное и полезное. Поскольку после такого завтрака пропадает желание чем-то перекусить, то в итоге организм получает необходимый заряд энергии, а фигура становится более стройной.Кроме этого, ученые не рекомендуют сразу после пробуждения выходить в Интернет, проверять почту и соцсети. А главным утренним делом должен быть позитивный настрой на день. Не нужно думать о проблемах, когда всегда можно найти повод для радости, отмечают эксперты.