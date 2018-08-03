Toyota представила новый грузовик с водородным двигателем

Новый тягач Project Portal 2.0 оснащается водородной силовой системой, которая была разработана для легковой модели Mirai. Благодаря такому двигателю грузовик не будет выбрасывать в атмосферу кроме обычной воды никаких вредных веществ.Мощность силовой установки и показатель крутящего момента остались такими же, какими они были в первой версии - 670 лошадиных сил и 1800 Н•м. Тем не менее, разработчики дополнили салон кабины местом для сна, благодаря чему грузовик подойдет для дальних перевозок. Еще инженеры смогли увеличить запас хода машины с 320 до 500 километров.В компании Toyota надеются, что уже этой осенью водородные грузовики Project Portal 2.0 выйдут на дорогу.