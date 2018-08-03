Toyota представила новый грузовик с водородным двигателем
Сотрудники японской корпорации Toyota продемонстрировали проект нового грузового автомобиля, двигатель которого работает на водородном топливе. Отмечается, что эта версия тяжеловеса является улучшенной модификацией модели Project Portal.
Новый тягач Project Portal 2.0 оснащается водородной силовой системой, которая была разработана для легковой модели Mirai. Благодаря такому двигателю грузовик не будет выбрасывать в атмосферу кроме обычной воды никаких вредных веществ.
Мощность силовой установки и показатель крутящего момента остались такими же, какими они были в первой версии - 670 лошадиных сил и 1800 Н•м. Тем не менее, разработчики дополнили салон кабины местом для сна, благодаря чему грузовик подойдет для дальних перевозок. Еще инженеры смогли увеличить запас хода машины с 320 до 500 километров.
В компании Toyota надеются, что уже этой осенью водородные грузовики Project Portal 2.0 выйдут на дорогу.
Новый тягач Project Portal 2.0 оснащается водородной силовой системой, которая была разработана для легковой модели Mirai. Благодаря такому двигателю грузовик не будет выбрасывать в атмосферу кроме обычной воды никаких вредных веществ.
Мощность силовой установки и показатель крутящего момента остались такими же, какими они были в первой версии - 670 лошадиных сил и 1800 Н•м. Тем не менее, разработчики дополнили салон кабины местом для сна, благодаря чему грузовик подойдет для дальних перевозок. Еще инженеры смогли увеличить запас хода машины с 320 до 500 километров.
В компании Toyota надеются, что уже этой осенью водородные грузовики Project Portal 2.0 выйдут на дорогу.
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Добавил: Мирный Роман Сегодня, 14:30