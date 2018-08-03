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Полиция Вашингтона нашла оружие и боеприпасы в машине у конгресса США

Сегодня стало известно, о задержании американскими полицейскими мужчины, который припарковал в центре Вашингтона автомобиль, в котором находились различные боеприпасы и оружие. Соответствующую информацию подтвердили в местном отделении полиции.

В районе здания конгресса при ежедневном патрулировании улицы был выявлен автомобиль, внутри которого полицейскому удалось выявить наличие оружия, тем самым прибегнув к дальнейшему досмотру транспортного средства. Более того, изначально сотруднику правопорядка пришлось самостоятельно оценить степень угрозы машины, и лишь позже к нему подошел владелец транспортного средства.

Полиция Вашингтона нашла оружие и боеприпасы в машине у конгресса США


К настоящему времени, по словам представителя полиции Евы Малеки, никаких подтверждений о связях с терроризмом по данному факту нет, однако правоохранители продолжают расследовать данный инцидент, произошедший в самом центре американской столицы. В Секретной службе страны также дополнили, что все соответствующие структуры, а также охрана Белого дома проинформирована и ведет работу в усиленном режиме. Пока никаких подробностей о мотивах владельца автомобиля с множеством боеприпасов не озвучивается.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 11:23
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