Инженеры NASA предоставили материалы для самостоятельной сборки упрощенной модели марсохода Curiosity
На официальном сайте Лаборатории реактивного движения NASA были опубликованы материалы, которые позволяют любителям инженерного дела самостоятельно собрать упрощенную версию марсохода Curiosity. Отмечается, что все предложенные детали пользователь может купить в обычном магазине.
Изначально для демонстрации принципа работы аппарата Curiosity и обучения студентов основам робототехники инженеры создали упрощенную модель марсохода Curiosity ROV-E. Однако такая модификация оказалась сложной в плане сборки для любителей. Таким образом, представители американского космического агентства решили разработать еще более упрощенную версию, чтобы в списке деталей не было каких-то дорогих и уникальных компонентов.
Несмотря на упрощение конструкции любительский марсоход все равно будет иметь некоторые интересные особенности. К примеру, в сборке осталась универсальная подвеска rocker-bogie. Она хороша тем, что позволяет Curiosity чувствовать себя уверенно на разных участках поверхности. Кроме этого в основу был заложен компьютер Raspberry Pi и контроллер от консоли Xbox, который позволит управлять марсоходом.
Сборка обойдется примерно в 2,5 тысячи долларов.
Изначально для демонстрации принципа работы аппарата Curiosity и обучения студентов основам робототехники инженеры создали упрощенную модель марсохода Curiosity ROV-E. Однако такая модификация оказалась сложной в плане сборки для любителей. Таким образом, представители американского космического агентства решили разработать еще более упрощенную версию, чтобы в списке деталей не было каких-то дорогих и уникальных компонентов.
Несмотря на упрощение конструкции любительский марсоход все равно будет иметь некоторые интересные особенности. К примеру, в сборке осталась универсальная подвеска rocker-bogie. Она хороша тем, что позволяет Curiosity чувствовать себя уверенно на разных участках поверхности. Кроме этого в основу был заложен компьютер Raspberry Pi и контроллер от консоли Xbox, который позволит управлять марсоходом.
Сборка обойдется примерно в 2,5 тысячи долларов.
Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 14:15