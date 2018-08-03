Инженеры NASA предоставили материалы для самостоятельной сборки упрощенной модели марсохода Curiosity

Изначально для демонстрации принципа работы аппарата Curiosity и обучения студентов основам робототехники инженеры создали упрощенную модель марсохода Curiosity ROV-E. Однако такая модификация оказалась сложной в плане сборки для любителей. Таким образом, представители американского космического агентства решили разработать еще более упрощенную версию, чтобы в списке деталей не было каких-то дорогих и уникальных компонентов.Несмотря на упрощение конструкции любительский марсоход все равно будет иметь некоторые интересные особенности. К примеру, в сборке осталась универсальная подвеска rocker-bogie. Она хороша тем, что позволяет Curiosity чувствовать себя уверенно на разных участках поверхности. Кроме этого в основу был заложен компьютер Raspberry Pi и контроллер от консоли Xbox, который позволит управлять марсоходом.Сборка обойдется примерно в 2,5 тысячи долларов.