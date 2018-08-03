Samsung Galaxy On8 нового поколения для Индии оценили в $250

Более того, новинка имеет ценник в размере 250 долларов США, что также может повлиять на успешные продажи на внутреннем рынке Индии. Важно понимать, что новинка представляет собой модификацию ранее выпущенного Galaxy J8, который также представлен в линейке южнокорейского бренда на территории страны. По техническим данным здесь важно выделить 8-ядерный процессор Snapdragon 450 с частотой 1,8Ггц, 4 гигабайта оперативной памяти, возможность установки дополнительной карты до 256 гигабайт, а также графический адаптер Adreno 506, поддерживающий большинство новейших игр.В любой из выбранной модификаций смартфона установлена операционная система Android 8.0, позволяющая владельцу гаджета опробовать все функции и удобства, которыми уже наслаждаются более продвинутые пользователи. При емкости аккумулятора на 3500 мАч можно рассчитывать, что при активном пользовании смартфоном, осуществлять зарядку можно будет через каждые несколько дней, а при пассивном режиме – еще реже.