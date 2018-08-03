Samsung Galaxy On8 нового поколения для Индии оценили в $250
Новый смартфон Samsung Galaxy On8 официально представили для рынка Индии, тем самым расширив линейку устройств для жителей страны. Данный гаджет следует отнести устройствам среднего класса, тогда как наличие дисплея SuperAMOLED с 6-дюймами является отличным поводом для повышенного спроса.
Более того, новинка имеет ценник в размере 250 долларов США, что также может повлиять на успешные продажи на внутреннем рынке Индии. Важно понимать, что новинка представляет собой модификацию ранее выпущенного Galaxy J8, который также представлен в линейке южнокорейского бренда на территории страны. По техническим данным здесь важно выделить 8-ядерный процессор Snapdragon 450 с частотой 1,8Ггц, 4 гигабайта оперативной памяти, возможность установки дополнительной карты до 256 гигабайт, а также графический адаптер Adreno 506, поддерживающий большинство новейших игр.
В любой из выбранной модификаций смартфона установлена операционная система Android 8.0, позволяющая владельцу гаджета опробовать все функции и удобства, которыми уже наслаждаются более продвинутые пользователи. При емкости аккумулятора на 3500 мАч можно рассчитывать, что при активном пользовании смартфоном, осуществлять зарядку можно будет через каждые несколько дней, а при пассивном режиме – еще реже.
Более того, новинка имеет ценник в размере 250 долларов США, что также может повлиять на успешные продажи на внутреннем рынке Индии. Важно понимать, что новинка представляет собой модификацию ранее выпущенного Galaxy J8, который также представлен в линейке южнокорейского бренда на территории страны. По техническим данным здесь важно выделить 8-ядерный процессор Snapdragon 450 с частотой 1,8Ггц, 4 гигабайта оперативной памяти, возможность установки дополнительной карты до 256 гигабайт, а также графический адаптер Adreno 506, поддерживающий большинство новейших игр.
В любой из выбранной модификаций смартфона установлена операционная система Android 8.0, позволяющая владельцу гаджета опробовать все функции и удобства, которыми уже наслаждаются более продвинутые пользователи. При емкости аккумулятора на 3500 мАч можно рассчитывать, что при активном пользовании смартфоном, осуществлять зарядку можно будет через каждые несколько дней, а при пассивном режиме – еще реже.
Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 14:00