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Появились первые «слитые» фотографии смартфона Huawei Mate 20 Lite

Сегодня в Сети активно ведутся обсуждения «слитых» фотографий новейшего смартфона Huawei Mate 20 Lite, который до сих пор не был представлен официально разработчиков. Известно, что данные снимки были украдены из базы TENAA, где хранятся все данные о гаджетах.

Несмотря на то, что пользователи уже сейчас могут активно рассмотреть особенности дизайна устройства и его габариты, однако точные технические параметры до сих пор остаются неизвестными и остается лишь предполагать о возможностях будущего флагмана. Исходя из предложенных тестов в вышеуказанной базе данных, в скором времени может пройти официальная презентация новинки. Ряд экспертов уже поспешили отметить стильный и тонкий корпус, который изящно выглядит и будет удобно лежать в руке. Несмотря на предположения, в Huawei Mate 20 Lite отсутствует модный для многих устройств вырез, аналогичный «яблочному» конкуренту iPhone X.

Появились первые «слитые» фотографии смартфона Huawei Mate 20 Lite


Ряд зарубежных изданий содержат сведения, что вышеуказанная модель будет предложена в нескольких модификациях, однако подробности пока никто не спешит раскрывать. До сих пор остается неизвестной и ориентировочная стоимость новинки, имеющей высокие шансы оказаться в рейтинге самых востребованных у пользователей по всему миру.

 
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Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 13:45
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