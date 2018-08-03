Появились первые «слитые» фотографии смартфона Huawei Mate 20 Lite

Несмотря на то, что пользователи уже сейчас могут активно рассмотреть особенности дизайна устройства и его габариты, однако точные технические параметры до сих пор остаются неизвестными и остается лишь предполагать о возможностях будущего флагмана. Исходя из предложенных тестов в вышеуказанной базе данных, в скором времени может пройти официальная презентация новинки. Ряд экспертов уже поспешили отметить стильный и тонкий корпус, который изящно выглядит и будет удобно лежать в руке. Несмотря на предположения, в Huawei Mate 20 Lite отсутствует модный для многих устройств вырез, аналогичный «яблочному» конкуренту iPhone X.Ряд зарубежных изданий содержат сведения, что вышеуказанная модель будет предложена в нескольких модификациях, однако подробности пока никто не спешит раскрывать. До сих пор остается неизвестной и ориентировочная стоимость новинки, имеющей высокие шансы оказаться в рейтинге самых востребованных у пользователей по всему миру.