Компания Bell Helicopter провела первые демонстрационные испытания конвертоплана будущего

В этот раз разработчики продемонстрировали то, как конвертоплан способен висеть в воздухе. Также специалисты испытали аппарат вращением в режиме висения и горизонтальными полетами. Сообщается, что на этом этапе разработчики задались целью проверить подвижную трансмиссию, с помощью которой V-280 Valor может отклонять воздушные винты без разворота двигательных мотогондол.Стоит отметить, что в июне тоже проводились испытания перспективного летательного аппарата. Тогда инженеры заставили систему горизонтально взлететь и приземлиться, а также проверили ее крутым углом взлета в 80 градусов. И в тот, и в этот раз разработка Bell Helicopter проявила себя отлично.Авторы проекта утверждают, что конвертоплан сможет развивать скорость в 519 км/час, а радиус боевого действия аппарата составит 1,5 тыс. км.