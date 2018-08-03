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Компания Bell Helicopter провела первые демонстрационные испытания конвертоплана будущего

Издание The Aviationist сообщило о том, что американская компания Bell Helicopter 31 июля провела очередное испытание и первую открытую демонстрацию конвертоплана будущего V-280 Valor. В показе участвовала модель с номером N280BH.

Компания Bell Helicopter провела первые демонстрационные испытания конвертоплана будущего


В этот раз разработчики продемонстрировали то, как конвертоплан способен висеть в воздухе. Также специалисты испытали аппарат вращением в режиме висения и горизонтальными полетами. Сообщается, что на этом этапе разработчики задались целью проверить подвижную трансмиссию, с помощью которой V-280 Valor может отклонять воздушные винты без разворота двигательных мотогондол.

Стоит отметить, что в июне тоже проводились испытания перспективного летательного аппарата. Тогда инженеры заставили систему горизонтально взлететь и приземлиться, а также проверили ее крутым углом взлета в 80 градусов. И в тот, и в этот раз разработка Bell Helicopter проявила себя отлично.

Авторы проекта утверждают, что конвертоплан сможет развивать скорость в 519 км/час, а радиус боевого действия аппарата составит 1,5 тыс. км.

 
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Политика
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 13:30
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