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Максим Галкин покорил Instagram спортивно-сексуальным фото

Максим Галкин покорил подписчиков Instagram спортивно-сексуальным фото. Фанаты восхитились привлекательностью известного юмориста и похвалили его подтянутую фигуру.

Максим Галкин покорил Instagram спортивно-сексуальным фото

Максим Галкин поддерживает тесную связь со своими поклонниками в Instagram. Он регулярно делится фото и видеоматериалами, демонстрируя семейную идиллию с Аллой Пугачевой и очаровательными малышами Лизой и Гарри.

Но новый пост Галкина был посвящен ему самому, любимому и неповторимому. В кадре шоумен горделиво позирует с велосипедом над своей головой, всем своим видом показывая готовность поставить новые рекорды в этом виде спорта.

Многие сравнили мужа Пугачевой с Гераклом и назвали его настоящим красавцем. Впрочем, без злых языков не обошлось: кто-то из хейтеров обвинил юмориста в мании величия.

«Ничего себе! Какой вы сексуально-спортивный!!!!!», «Какой атлет!! Многие по завидуют вашей форме!!», «Хорошая реклама для продажи великов))», «Столько любования собой. Противно смотреть. Такой супермен в кавычках», - пишут в Сети.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:36
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