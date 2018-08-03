Максим Галкин покорил Instagram спортивно-сексуальным фото

«Ничего себе! Какой вы сексуально-спортивный!!!!!», «Какой атлет!! Многие по завидуют вашей форме!!», «Хорошая реклама для продажи великов))», «Столько любования собой. Противно смотреть. Такой супермен в кавычках», - пишут в Сети.

Максим Галкин поддерживает тесную связь со своими поклонниками в Instagram. Он регулярно делится фото и видеоматериалами, демонстрируя семейную идиллию с Аллой Пугачевой и очаровательными малышами Лизой и Гарри.Но новый пост Галкина был посвящен ему самому, любимому и неповторимому. В кадре шоумен горделиво позирует с велосипедом над своей головой, всем своим видом показывая готовность поставить новые рекорды в этом виде спорта.Многие сравнили мужа Пугачевой с Гераклом и назвали его настоящим красавцем. Впрочем, без злых языков не обошлось: кто-то из хейтеров обвинил юмориста в мании величия.