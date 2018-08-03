Названы лучшие смартфоны августа 2018 года на ОС Android

Примечательно, оба вышеуказанных лидера успешно функционируют на высокопроизводительном процессоре Qualcomm Snapdragon 835, имея на борту 4 гб оперативной памяти. С учетом таких параметров даже самые требовательные пользователи не смогут найти недостатков в современных играх и сложных программах. Более того, для российского рынка производитель предусмотрел две модификации – на 64 гб и 128 гб, тем самым дав возможность выбрать наиболее подходящую модель.Несмотря на то, что ряд деталей о новинках уже раскрыты до презентации, однако до сих пор остается неизвестным то, какими окажутся камеры устройств. В свою очередь следующую строчку в рейтинге занял южнокорейский Samsung Galaxy S9 и S9 Plus, которые пользуются высоким спросом на рынке.Замыкает тройку лидеров модель Huawei P20 Pro, который получил внушительный дисплей на 5,8 дюймов, а также ряд уникальных опций, которые рассекретят в рамках ближайшей презентации.