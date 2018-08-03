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Названы лучшие смартфоны августа 2018 года на ОС Android

Эксперты в области современных гаджетов осуществили анализ рынка, подготовив перечень самых успешных смартфонов 2018 года. Следует учесть, что в данном рейтинге участвовали гаджеты, работающие на базе операционной системы Android. Лидирующие позиции в рейтинге заняли модели Google Pixel 2 и Pixel 2 XL.

Примечательно, оба вышеуказанных лидера успешно функционируют на высокопроизводительном процессоре Qualcomm Snapdragon 835, имея на борту 4 гб оперативной памяти. С учетом таких параметров даже самые требовательные пользователи не смогут найти недостатков в современных играх и сложных программах. Более того, для российского рынка производитель предусмотрел две модификации – на 64 гб и 128 гб, тем самым дав возможность выбрать наиболее подходящую модель.

Названы лучшие смартфоны августа 2018 года на ОС Android


Несмотря на то, что ряд деталей о новинках уже раскрыты до презентации, однако до сих пор остается неизвестным то, какими окажутся камеры устройств. В свою очередь следующую строчку в рейтинге занял южнокорейский Samsung Galaxy S9 и S9 Plus, которые пользуются высоким спросом на рынке.
Замыкает тройку лидеров модель Huawei P20 Pro, который получил внушительный дисплей на 5,8 дюймов, а также ряд уникальных опций, которые рассекретят в рамках ближайшей презентации.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 10:56
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