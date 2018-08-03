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Дмитрий Шепелев беспокоится о безопасности сына, поэтому везде берёт с собой детское автокресло

Дмитрий Шепелев проводит свой отпуск вместе с сыном в Италии. Однако несмотря на отдых, телеведущий старается не забывать о безопасности сына, поэтому с собой везде носит детское автокресло.

Дмитрий Шепелев беспокоится о безопасности сына, поэтому везде берёт с собой детское автокресло


Накануне на своей странице в Instagram Дмитрий Шепелев опубликовала фотографию, на которой он запечатлён, выходящим из здания, с автокреслом в руках для Платона. Телеведущий взял с собой в путешествие автокресло для сына, несмотря на тяжесть этого предмета и дополнительные расходы при перелёте.

Дмитрий Шепелев беспокоится о комфорте Платона и всегда следит за сыном, готовя ему завтраки. Также телеведущий проводит для сына культурные мероприятия, посещая вместе с ним различные представления. На отдых в других странах Шепелев всегда берёт сына с собой.
Фотография заботливого отца за короткое время набрала большое количество «лайков». В комментариях подписчики восхитились тем, как Дмитрий Шепелев относится к сыну.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 13:00
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