Huawei запустила в России систему "trade-in" для покупки новых смартфонов

Примечательно, для полноты удобства клиентам предлагается в том числе и сдать устройство, в случае несоответствия тем или иным возможностям гаджета. Уже с сегодняшнего дня в официальном центре компании Huawei, расположенном в Москве, можно осуществить сдачу устаревшего смартфона и получить скидку на покупку нового гаджета. Осуществление работы путем предварительной оценки на сайте позволяет существенно сэкономить время и принять решение о сделке до того, как удастся оказаться по месту совершения обмена.Однако в компании Huawei в том числе позаботились о жителям отдаленных регионов страны, тем самым предусмотрев сервис для удаленного осуществления обмена. При помощи курьерской службы владелец устаревшего смартфона или иного гаджета может отправить посылку, зная о том, на какую скидку он сможет претендовать при покупке нового смартфона у тайваньской компании.