Samsung начала принимать предзаказы на Samsung Galaxy Note 9 до проведения анонса

Таким образом, желающий оказаться в числе первых покупателей новейшего смартфона Galaxy Note9 должен лишь указать свои данные, адрес электронной почты, а также оператора связи. Однако не исключается возможность приобретения планшетофона без привязки к конкретной компании. Более того, в американском подразделении Samsung отметили возможность существенной экономии до 450 долларов в том случае, если покупатель осуществить обмен на различные модели Samsung, Apple и некоторых других компаний.В настоящее время заявлено, что официальная презентация состоится уже 9 августа, тогда как до конца текущего месяца можно будет осуществить покупку нового смартфона. По поводу поставок на российский рынок пока точных данных не приводится, однако, сроки вряд ли будут нарушены от других рынков.