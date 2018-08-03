Вдова Хворостовского впервые после его смерти уехала в отпуск

«Счастья и здоровья вам, семья Хворостовского, несмотря на большую потерю...», «Флошечка, хорошего отдыха Вам и детям! Вы такие прекрасные!», «Дети с вами -это ваши ангелы. Дай Бог Вам Счастья!!!», «Вы сильная женщина, вы справитесь! Восхищаюсь вами. Вы необыкновенны!», - дружно откликнулись в Сети.

Флоранс Илли-Хворостовская тяжело переживала кончину своего супруга, почти не появлялась на публике и не улыбалась. Она выглядела грустной и постоянно говорила о своей вечной любви к почившему. И только спустя несколько месяцев ситуация изменилась.На днях на своей страничке в Instagram Флоранс сообщила подписчикам, что вместе с сыном и дочерью они летят в Майами.На черно-белом фото можно увидеть радостные лица мамы и ее детей. Позитивный настрой пришелся по душе многим поклонникам, которые призвали Флоренс думать о будущем и не опускать головы.В адрес семьи Дмитрия Хворостовского прозвучало немало теплых слов и пожеланий.Напомним, что Флоранс Илли-Хворостовская родилась в Женеве и тоже является оперной певицей.