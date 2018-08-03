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Вдова Хворостовского впервые после его смерти уехала в отпуск

Вдова Дмитрия Хворостовского впервые после его смерти прекратила свое затворничество и уехала с детьми в отпуск.

Вдова Хворостовского впервые после его смерти уехала в отпуск


Флоранс Илли-Хворостовская тяжело переживала кончину своего супруга, почти не появлялась на публике и не улыбалась. Она выглядела грустной и постоянно говорила о своей вечной любви к почившему. И только спустя несколько месяцев ситуация изменилась.

На днях на своей страничке в Instagram Флоранс сообщила подписчикам, что вместе с сыном и дочерью они летят в Майами.

На черно-белом фото можно увидеть радостные лица мамы и ее детей. Позитивный настрой пришелся по душе многим поклонникам, которые призвали Флоренс думать о будущем и не опускать головы.

Вдова Хворостовского впервые после его смерти уехала в отпуск


В адрес семьи Дмитрия Хворостовского прозвучало немало теплых слов и пожеланий.

«Счастья и здоровья вам, семья Хворостовского, несмотря на большую потерю...», «Флошечка, хорошего отдыха Вам и детям! Вы такие прекрасные!», «Дети с вами -это ваши ангелы. Дай Бог Вам Счастья!!!», «Вы сильная женщина, вы справитесь! Восхищаюсь вами. Вы необыкновенны!», - дружно откликнулись в Сети.

Напомним, что Флоранс Илли-Хворостовская родилась в Женеве и тоже является оперной певицей.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:00
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