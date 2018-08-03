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Светлана Лобода с дочерьми отдыхает в Подмосковье

В мае текущего года Светлана Лобода во второй раз стала мамой. Сейчас знаменитость со своими дочками вернулась из США в Подмосковье.

Светлана Лобода с дочерьми отдыхает в Подмосковье


Пока неизвестно, сколько звездная мама пробудет в России, так как под Киевом у Лободы есть собственный особняк. Возможно, Светлана хочет быть ближе к наследницам, избавить себя от утомительных многочасовых перелетов за океан, для того, чтобы увидеть родных людей. Лобода пока не рассказала, кто отец ее дочки. В прошлом году говорили, что между певицей, а также Тиллем Линдеманном - солистом группы Rammstein, вспыхнул роман. При этом новорожденную девочку певица назвала Тильдой. После родов уже через пару недель Светлана начала работать. В начале июня она вышла на красную дорожку премии «МУЗ ТВ». Певица выглядела идеально. Она была в чёрном, обтягивающем платье, прекрасно подчёркивающим фигуру. Певица спела новую песню Superstar, устроив шоу в ходе своего выступления.

Светлана Лобода с дочерьми отдыхает в Подмосковье


Сейчас Светлана старается проводить больше времени со своими дочками Евой и Тильдой. Вследствие этого певица увеличила за выступления гонорар.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:30
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