Светлана Лобода с дочерьми отдыхает в Подмосковье

Пока неизвестно, сколько звездная мама пробудет в России, так как под Киевом у Лободы есть собственный особняк. Возможно, Светлана хочет быть ближе к наследницам, избавить себя от утомительных многочасовых перелетов за океан, для того, чтобы увидеть родных людей. Лобода пока не рассказала, кто отец ее дочки. В прошлом году говорили, что между певицей, а также Тиллем Линдеманном - солистом группы Rammstein, вспыхнул роман. При этом новорожденную девочку певица назвала Тильдой. После родов уже через пару недель Светлана начала работать. В начале июня она вышла на красную дорожку премии «МУЗ ТВ». Певица выглядела идеально. Она была в чёрном, обтягивающем платье, прекрасно подчёркивающим фигуру. Певица спела новую песню Superstar, устроив шоу в ходе своего выступления.Сейчас Светлана старается проводить больше времени со своими дочками Евой и Тильдой. Вследствие этого певица увеличила за выступления гонорар.